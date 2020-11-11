UFC назвал дату боя Макгрегора и Порье

Ирландец Конор Макгрегор 23 января 2021 года сразится с американцем Дастином Порье. Дату поединка подтвердил Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Стороны пришли к единому соглашению по бою поздно вечером 9 ноября, пишет MMA Fighting. В итоге бой Макгрегора и Порье пройдет 23 января в рамках турнира UFC 257.

«Я очень благодарен за то, что собираюсь вернуться и снова заняться тем, что я люблю. Я с нетерпением жду новых испытаний, которые Дастин принесет после нашего первого боя, а также продемонстрирую свой собственный невероятно глубокий запас оружия. … До скорой встречи, ребята», — написал Макгрегор в Instagram.

Спортсмены уже встречались 27 сентября 2014 года, когда нокаут принес победу ирландцу. Новый бой в начале октября предложил организовать глава UFC Дана Уайт.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в январе 2020. Он победил нокаутом Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. Несмотря на тяжелый поединок, ему удалось справиться с Дэном Хукером.