UFC нашел арену для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Наконец-то площадка для одного из самых долгожданных боев определена. Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдет в штате Флорида в США.

Сейчас идут согласования с конкретной ареной. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил журналист MMA Fighting Стивен Марокко, ссылаясь на свои источники.

UFC планирует провести турнир благодаря местной организации во Флориде, которая несмотря на пандемию еще продолжает проводить турниры ММА по всему штату. Определено и место, где бой все же должен состояться. Но пока организаторы держат его в секрете.

Фергюсон и Нурмагомедов поспорят за титул чемпиона UFC 19 апреля. Поединок, скорее всего, пройдет без зрителей. Никто, кроме работников, задействованных на ринге, попасть на этот бой не сможет.

«Там не будет никаких фанатов. Это будет закрытое мероприятие», — уточнил глава UFC.

Нурмагомедов, из-за того что бой перенесли, не так давно покинул Штаты и продолжил подготовку к поединку с Фергюсоном уже в России.

Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но там ввели карантин на проведение всех массовых мероприятий из-за эпидемии.