Уфа разрешила проводить спортивные соревнования

Коронавирусные ограничения, связанные с проведением спортивных мероприятий, отменили в Уфе. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе.

С 18 марта разрешается проведение матчей чемпионата России по футболу, Континентальной хоккейной лиги, а также других официальных соревнований или спортивных мероприятий без каких-либо ограничений по числу зрителей. Однако осталось требование — строго соблюдать санитарно-эпидемические правила, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Футбольный клуб «Уфа» проведет матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» из Москвы 18 марта. А «Салават Юлаев» сыграет против «Ак Барса» из Казани 21 марта.