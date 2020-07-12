facebook_pixel
    12 июля 2020, 16:20

    «Уфа» опровергла информацию о СОVID-19 у футболистов

    Алена Макаренко

    Все футболисты «Уфы» и персонал клуба здоровы. Это показали результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским «Локомотивом». Об этом заявил председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов, сообщило РИА «Новости».
    «Уфа» опровергла информацию о СОVID-19 у футболистов

    «Когда появилась информация, я запросил данные. Мне показали справку, где черным по белому написано, что у всей команды отрицательный результат», — сказал он.

    Анализ взяли 10 июля, результаты пришли на следующий день. По состоянию на начало матча, в «Уфе» все в порядке. По словам Мурзагулова, в клубе и дальше будут «стараться избегать этой заразы».

    Сейчас перед футболистами стоит более острый вопрос — плотный график. Из-за этого возникают мелкие травмы, спортсмены переутомляются, поскольку они почти не тренировались три месяца.

    «Что касается коронавируса, то нужно соблюдать все меры предосторожности», — добавил Мурзагулов.

    Встреча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» пройдет в Москве 12 июля. Старт — в 16:30.

    Ранее РБК написал, что как минимум у трех футболистов «Уфы» есть подозрение на коронавирус.

    Резервный судья матча «Ростов» — «Уфа» Артем Чистяков сдал положительный тест на коронавирус, поэтому он не смог присутствовать на встрече двух команд 8 июля.