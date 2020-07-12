«Уфа» опровергла информацию о СОVID-19 у футболистов

«Когда появилась информация, я запросил данные. Мне показали справку, где черным по белому написано, что у всей команды отрицательный результат», — сказал он.

Анализ взяли 10 июля, результаты пришли на следующий день. По состоянию на начало матча, в «Уфе» все в порядке. По словам Мурзагулова, в клубе и дальше будут «стараться избегать этой заразы».

Сейчас перед футболистами стоит более острый вопрос — плотный график. Из-за этого возникают мелкие травмы, спортсмены переутомляются, поскольку они почти не тренировались три месяца.

«Что касается коронавируса, то нужно соблюдать все меры предосторожности», — добавил Мурзагулов.

Встреча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» пройдет в Москве 12 июля. Старт — в 16:30.

Ранее РБК написал, что как минимум у трех футболистов «Уфы» есть подозрение на коронавирус.

Резервный судья матча «Ростов» — «Уфа» Артем Чистяков сдал положительный тест на коронавирус, поэтому он не смог присутствовать на встрече двух команд 8 июля.