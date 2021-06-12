Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020

Матч сборных Уэльса и Швейцарии прошел на Евро-2020. Встреча в рамках группового этапа на стадионе «Олимпийский» в Баку завершилась со счетом 1:1.

Первый гол забил на 49-й минуте швейцарский футболист Брель Эмболо. На 74-й минуте в ворота соперника попал игрок валлийской сборной Бобби Мур. Он замкнул передачу полузащитника Джозеффа Моррелла.

Матч обслуживала бригада арбитров из Франции под руководством Клемана Турпена. Ему помогали ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. За игрой наблюдали 8782 зрителя.

Уэльс и Швейцария играют в одной группе с Италией и Турцией. Последние две страны уже сыграли в день открытия чемпионата 11 июня. Сборная Италии уверенно победила команду Турции со счетом 3:0. Встреча прошла на «Стадио Олимпико» в Риме. В итоге в группе А лидирует сборная Италии, у нее три очка. Сборные Швейцарии и Уэльса делят второе место — в их активе по одному очку. Замыкает таблицу Турция (0).

В следующем матче Швейцария выйдет на поле со сборной Италии 16 июня. Валлийцы встретятся с Турцией в тот же день, но несколькими часами ранее.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах разных стран и завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.