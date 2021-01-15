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    15 января 2021, 17:41

    Уэйн Руни завершил карьеру футболиста

    Алена Макаренко

    Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни получил должность главного тренера «Дерби Каунти». Информация появилась на официальном сайте команды.
    Уэйн Руни завершил карьеру футболиста

    Соответственно, известный 35-летний спортсмен официально завершил карьеру футболиста.

    «Это большая честь пойти по пути Брайана Клаффа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филиппа Коку. Я обещаю всем, кто имеет отношение к клубу, фанатам, что я и мой тренерский штаб приложат все усилия, чтобы воплотить в жизнь потенциал команды, который я мог наблюдать в последние 12 месяцев», — заявил Руни.

    Руни занял пост исполняющего обязанности наставника команды в ноябре 2020-го, а 15 января с ним подписали полноценный контракт. Договор действует до 2023 года.

    «Дерби» занимает 22-е место в Высшем дивизионе Английской футбольной лиги и находится в зоне вылета, написала «Газета.ru». С клубом футболист провел 35 игр, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

    До этого Руни выступал за английские ФК «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе «Эвертона» он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Нападающий считается лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.