Уэйн Руни завершил карьеру футболиста

Соответственно, известный 35-летний спортсмен официально завершил карьеру футболиста.

«Это большая честь пойти по пути Брайана Клаффа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филиппа Коку. Я обещаю всем, кто имеет отношение к клубу, фанатам, что я и мой тренерский штаб приложат все усилия, чтобы воплотить в жизнь потенциал команды, который я мог наблюдать в последние 12 месяцев», — заявил Руни.

Руни занял пост исполняющего обязанности наставника команды в ноябре 2020-го, а 15 января с ним подписали полноценный контракт. Договор действует до 2023 года.

«Дерби» занимает 22-е место в Высшем дивизионе Английской футбольной лиги и находится в зоне вылета, написала «Газета.ru». С клубом футболист провел 35 игр, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

До этого Руни выступал за английские ФК «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе «Эвертона» он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Нападающий считается лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.