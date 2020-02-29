Уехавший из России биатлонист рассказал, что не так с поведением Логинова

Биатлонист Тимофей Лапшин, переехавший из России в Южную Корею, заявил, что Александр Логинов должен был покаяться сразу же после того, как ему предъявили обвинения. А теперь, считает Лапшин, время упущено.

«Откровенно говоря, изначально не понимал его позицию — закрыться. Да, отбыл срок, но когда вернулся, скажи: „Было дело, грешен. Теперь чистый, осознал“. Извинения пошли бы на пользу ему самому. Я, по крайней мере, поступил бы так, сделал бы шаг навстречу», — сказал Лапшин в комментарии телеканалу «Матч ТВ».

В то же время биатлонист допустил, что Логинов в истории с допингом был не преступником, а жертвой, оговорившись, что поверить в это сложно.

Лапшин заметил, что обман на 100% исключать нельзя, но теперь уже поздно — время для публичных извинений, по его мнению, для Логинова уже упущено.

Корейский биатлонист добавил, что ситуацию осложняет и закрытый характер Логинова — спортсмен все переживает внутри. Лапшин отметил, что ему можно было бы поставить памятник за то, что он пережил во время дисквалификации за допинг.

Александра Логинова уличили в допинге и отстранили от соревнований в 2015 году. Кроме того, его результаты с 2013 года аннулировали. Биатлонист вернулся в большой спорт в 2016-м. На чемпионате мира в Италии в этом феврале Логинову припомнили допинговый скандал в ходе новых разбирательств, вызванных нарушением правил аккредитации у его тренера.