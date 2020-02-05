Уехавшая из России фигуристка пожаловалась на трудности в Канаде

17-летняя российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая сейчас за Польшу, рассказала о своей нелегкой жизни в Канаде.

«Конечно, были проблемы. Например, в Канаде в квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить», — передает слова спортсменки портал Sport24.

Она также добавила, что в Канаде более калорийная еда, из-за чего труднее сбросить лишний вес, так мешающий при прыжках.

«Еще в подъездах неприятный запах. Думаю, вы знаете, что в Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно», — отметила фигуристка.

Она рассказала, что ее «коллеги по льду», Евгения Медведева и другие фигуристы, живут в лучших условиях. «Но это понятно, она спортсмен с большой буквы, у нее есть на это деньги, и она этого заслуживает», — указала Куракова, добавив, что с Женей они очень подружились.

Она рассказала и об их первой встрече.

«А потом приехала Женя Медведева. До этого мы не были знакомы лично. Она сразу сказала: „Ой, ты Катя. Я про тебя слышала“. И начала меня обнимать. Я разные истории про нее слышала, но могу сказать, что многие из них — неправда. Женя — очень милый и добрый человек. Наша первая встреча началась с объятий».

Спортсменка тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера с 2018 года. После смены спортивного гражданства Екатерина Куракова стала чемпионкой Польши и победительницей турнира четырех стран — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.