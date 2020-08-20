Кафельников решил уехать из России

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников заявил, что не видит своего будущего в России. Он планирует перебраться в Европу.

Об этом теннисист написал в своем Twitter.

Кафельников является самым титулованным теннисистом в российской истории. Он одним из первых выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде в 1996 году и стал первой ракеткой мира. Он победил на Australian Open в 1999 году. Стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде в 2000 году.

Завершил свою карьеру в 2003 году. В 2009 начал участвовать в теннисных турнирах ветеранов. В июле 2010 года Кафельников впервые в карьере вышел в финал Уимблдона.

Ранее о своем желании уехать из страны поделился осужденный футболист Павел Мамаев. Вместе с семьей он собирается переехать в другую страну.