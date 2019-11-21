УЕФА завел дело против Бельгии

Эксперт прокомментировал матч Россия — Бельгия Подробнее

УЕФА заявил, что дело открыто из-за поведения Дедрика Боята на матче отборочного турнира к Евро-2020. Футболист играет в защите Бельгии. Во втором тайме Боята появился на поле в футболке нападающего сборной Бельгии Миши Бачуайи и сыграл в ней несколько минут минут. Однако позже все-таки переоделся в свою форму.

По словам УЕФА, также завели дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за того, что сборная поздно вышла на поле. В середине следующего месяца дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело.

16 ноября бельгийцы выступили против российской сборной в Санкт-Петербурге. Тренер ФК «Ахмат» из города Грозный и футбольный эксперт Рашид Рахимов пояснил, что России в этом матче не хватило азарта.