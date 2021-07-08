UEFA завел дело из-за поведения болельщиков Англии на Евро-2020

Поведение болельщиков сборной Англии на полуфинальном матче чемпионата Европы обернулось дисциплинарным делом. В пресс-службе UEFA заявили, что проверят сообщения, что вратаря сборной Дании ослепили лазерной указкой с трибун, где находились фанаты англичан.

Кроме того, дисциплинарный комитет даст оценку поведению болельщиков сборной Англии во время исполнения гимна Дании и использование пиротехники во время матча.

Как напомнил RT, полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными Англии и Дании прошел на стадионе «Уэмбли» в минувшую среду, 7 июля. После двух таймов встреча закончилась ничьей. Тогда началось дополнительное время.

На 103-й минуте игры главный арбитр назначил пенальти в ворота датчан. В лицо вратаря Каспера Шмейхеля в этот момент светил один из болельщиков сборной Англии. Нападающий Гарри Кейн забить гол с пенальти не смог, но отправил мяч в сетку на добивании.

Встреча завершилась победой Англии со счетом 2:1. Для команды это первый выход в финал чемпионата Европы. В воскресенье футболисты встретятся на поле со сборной Италии.