UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
Названы соперники России на Евро-2020Подробнее
В каждую корзину попали по шесть команд. Они будут распределены по группам при жеребьевке, которая состоится 30 ноября в Бухаресте.
В первую корзину попали Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.
Во вторую — Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.
В третью — Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.
В четвертую -Уэльс, Финляндия, четыре победителя стыковых матчей путей А, В, С и D.
Группа сборной России почти определена. В ней точно будут сборные Бельгии, России и Дании, а также кто-то из пары Уэльс/Финляндия.
Россия и Дания автоматически попали в группу В как страны-хозяева некоторых матчей. Из первой корзины к ним может присоединиться только Бельгия. Италия, Англия, Испания и Германия также являются хозяевами турнира, а украинцев и россиян UEFA разведет по политическим причинам.
Жеребьевка матчей плей-офф Лиги Наций состоится 22 ноября. В марте 2020 года станут известны последние четыре сборные, которые примут участие в Евро-2020.