UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии.

Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Названы соперники России на Евро-2020 Подробнее

В каждую корзину попали по шесть команд. Они будут распределены по группам при жеребьевке, которая состоится 30 ноября в Бухаресте.

В первую корзину попали Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Во вторую — Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.

В третью — Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

В четвертую -Уэльс, Финляндия, четыре победителя стыковых матчей путей А, В, С и D.

Группа сборной России почти определена. В ней точно будут сборные Бельгии, России и Дании, а также кто-то из пары Уэльс/Финляндия.

Россия и Дания автоматически попали в группу В как страны-хозяева некоторых матчей. Из первой корзины к ним может присоединиться только Бельгия. Италия, Англия, Испания и Германия также являются хозяевами турнира, а украинцев и россиян UEFA разведет по политическим причинам.

Жеребьевка матчей плей-офф Лиги Наций состоится 22 ноября. В марте 2020 года станут известны последние четыре сборные, которые примут участие в Евро-2020.