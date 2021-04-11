Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет обязать всех футболистов и болельщиков, которые приедут на чемпионат Европы — 2020, сделать прививки от коронавируса. Об этом сообщил итальянский ресурс Corriere dello Sport.

УЕФА разрабатывает медицинский протокол для проведения Евро-2020. Предположительно, вакцинацию от коронавируса должны будут пройти не только все 600 игроков из 24 команд, но и болельщики, которые захотят посетить матчи.

Футбольные матчи в рамках Евро-2020 будут проходить в 12 городах. Матчи со зрителями на трибунах пройдут в Санкт-Петербурге, Будапеште, Амстердаме, Лондоне, Бухаресте, Копенгагене, Баку и Глазго. А вот смогут ли болельщики попасть на матчи, которые пройдут в Италии, Испании, Германии и Ирландии, пока вот вопросом — по крайней мере, никаких гарантий власти пока не предоставили. Окончательное решение о присутствии зрителей на матчах в Риме, Бильбао, Дублине и Мюнхене в УЕФА примут до 19 апреля.

Ранее УЕФА отменил решение ограничить количество зрителей на матчах Евро-2020 до 30% заполняемости трибун.