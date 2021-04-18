UEFA пригрозил последствиями организаторам европейской Суперлиги

Организующие европейскую Суперлигу футбольные клубы исключат из национальных турниров и соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте союза.

Создание Суперлиги авторы заявления назвали циничным проектом, который основан на личных интересах нескольких клубов. Документ подписали главы UEFA и национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран.

«Мы примем все доступные меры на всех уровнях — как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивные качества, по-другому и быть не может», — говорится в заявлении.

Авторы заявления напомнили, что в случае появления европейской Суперлиги игрокам клубов, которые войдут в ее состав, запретят участвовать в соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а также закроют дорогу в сборные стран.

По данным СМИ, создать европейскую Суперлигу задумали 12 ведущих клубов Европы. Среди них три испанских, три итальянских и один английский. Такое решение они приняли в ответ на реформу Лиги чемпионов.