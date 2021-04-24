УЕФА пригрозил отлучить основателей Суперлиги от Лиги чемпионов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поставил условие четырем клубам-основателям Суперлиги, которые еще не покинули проект. «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» могут лишиться возможности участвовать в Лиге чемпионов.

Чеферин сообщил в беседе с агентством AP, что ждет юридической оценки случившегося, чтобы решить, последуют ли санкции.

«Но все прекрасно понимают, что их действия не останутся без последствий», — добавил он.

В пятницу Чеферин провел онлайн-совещание высшего руководящего органа УЕФА.

«Сегодня мы договорились в исполнительном комитете связаться на следующей неделе с заинтересованными футбольными федерациями, национальными ассоциациями и лигами», — сказал Чеферин.

Он отметил, что в последнее время что-то витало в воздухе. Чеферин признался, что объявление о создании Суперлиги было «чистым предательством», и что он не мог предполагать, что люди могут лгать УЕФА годами.

Президент мадридского «Реала» и европейской футбольной Суперлиги Флорентино Перес, один из инициаторов создания Суперлиги, утверждает, что она «не умерла», а находится в режиме ожидания. По его словам, вопреки сообщениям прессы, из нее пока не вышел ни один из 12 клубов-основателей.