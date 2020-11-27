UEFA представил состав корзин для жеребьевки отбора на ЧМ в Катаре

UEFA представила утвержденный состав корзин для жеребьевки отборочного турнира в Европе.

Сборная России оказалась в третьей корзине вместе с командами Венгрии, Ирландии, Чехии, Норвегии, Северной Ирландии, Исландии, Шотландии, Греции и Финляндии.

Отечественные футболисты попали в третью корзину 18 ноября, когда проиграли Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5. Благодаря этому во вторую группу попала Румыния, которая в другом матче сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1).

Чемпионат мира — 2022 впервые в истории пройдет в арабской стране — Катаре. Еще одно новшество: турнир проведут зимой, а не как обычно летом. Жеребьевка отборочного этапа пройдет 7 декабря. Сам чемпионат состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В турнире примут участие 32 сборные.