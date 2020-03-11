УЕФА попросил стран-хозяек провести Евро-2020, несмотря на коронавирус

По словам инсайдера, УЕФА считает, что город может принимать матчи Евро-2020, если у его есть медицинская инфраструктура для лечения людей, зараженных коронавирусом.

«А также если он при этом предоставляет необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков», — добавил источник.

По данным издания, чемпионат Европы по футболу должен пройти в этом году с 12 июня по 12 июля. Четыре матча примет Санкт-Петербург.