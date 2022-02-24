UEFA перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за начала российской операции в Донбассе. Об этом сообщил источник AP.

По словам собеседника агентства, об этом должно быть объявлено после экстренного заседания исполнительного комитета организации.

«Президент UEFA созвал внеочередное заседание исполнительного комитета на 10:00 по центральноевропейскому времени на пятницу, 25 февраля, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения», — говорится в официальном сообщении UEFA в Twitter.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

По информации Reuters, группа депутатов Европарламента 24 февраля обратилась к UEFA с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, а также перестать рассматривать российские города для организации международных футбольных соревнований.

Также парламентарии призвали прекратить сотрудничество с «Газпромом» и ввести санкции против российских чиновников, которые причастны к нарушению международного права.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам, в ходе которого объявил о начале военной операции в Донбассе. Минобороны России сообщило, что не собирается атаковать города Украины или гражданское население, цели российских военных — военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиация Вооруженных сил Украины.

В ответ на российские действия генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вмешательство России в ситуацию на Украине делает невозможным решение конфликта политическим путем.