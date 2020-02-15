УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков

Судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрела дело о нарушении правил лицензирования и финансового fair play, допущенного британским клубом «Манчестер Сити», и отстранила команду от участия в еврокубках на два года. Клуб также был оштрафован на тридцать миллионов евро.

Как стало известно РИА «Новости», суд признал, что клуб завысил спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов. Клуб не сотрудничал со следствием и объявил, что обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Агент Дмитрий Селюк сообщил агентству, что решение УЕФА уравнивает все клубы мира перед законом, но признался, что ему жаль фанатов британского клуба.

«Жаль, что так получилось, что кое-кто заблудился в финансах. По всей вероятности, все хотели деньги, деньги, деньги. Уже столько истрачено на игроков, что возникли проблемы, которые УЕФА увидел и вынес наказание», — сказал агент.

Селюк предположил, что в ситуации виноват главный тренер Хосеп Гвардиола, и директорат клуба, который должен были «остудить» его пыл. По мнению агента, Гвардиола всегда тратил «сумасшедшие деньги». Но выиграть Лигу чемпионов команда не смогла, и выбыла из игры в четвертьфинале. Селюк предположил, что после решения УЕФА «все начнут бежать с тонущего корабля».

«Вместо того чтобы злорадствовать, скажу, что жаль, что такая команда будет вне еврокубков», — признался агент.

В команду 2019 года по решению УЕФА вошел атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.