  • UEFA оценил подготовку Петербурга к ЧЕ-2020

    10 сентября 2019, 23:48

    Нина Петлинова

    Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге соответствует всем стандартам, необходимым для проведения там матчей Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель операционной деятельности на стадионах ЕВРО-2020 Андреас Шар.
    UEFA оценил подготовку Петербурга к ЧЕ-2020

    «Со стадионом в Петербурге все согласно плану. Это стадион очень высокого уровня. Мы всем очень удовлетворены. Стадион соответствует всем стандартам. Поле просто отличное», — заявил представитель УЕФА.

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    На Петербургской арене пройдет три матча между командами группы В и один — между клубами, который выйдут в четвертьфинал.

    Санкт-Петербург станет одним из 12 городов Европы, в которых пройдут игры в рамках финала Чемпионата Европы по футболу. Власти Северной столицы заявили о том, что планируют обустроить фан-зоны, которые в полной мере позволят болельщикам насладится игрой. Они появятся не только в центральной части города, но и в спальных районах.

    Чемпионат Европы 2020 начнется в июне следующего года. Сейчас проходят отборочные матчи. Они определят футбольные клубы, которые примут участие в турнире.