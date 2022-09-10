UEFA не стал протестовать против матча сборной России с командой Боснии и Герцеговины | 360°

Спорт 10 сентября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber UEFA не стал протестовать против матча сборной России с командой Боснии и Герцеговины Представители UEFA не стали возражать против матча России с Боснией и Герцеговиной в СПб РИА «Новости»

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Сотрудники Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не возражают против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Их слова процитировали на портале Sports.ru.

«Подтверждаем, что UEFA не имеет ничего против сборной Боснии и Герцеговины, которая проведет товарищеский матч против России на территории РФС», — сообщили они.

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По их словам, товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность организации. Поэтому игры такого ранга не подпадают под решение исполкома UEFA об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой организации.

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Кроме того, представители Союза европейских футбольных ассоциаций напомнили, что ведомство не несет юридической ответственности за проведение таких матчей. По их словам, это прописано в шестой статье регламента FIFA, который регулирует международные игры.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины на стадионе в Санкт-Петербурге 19 ноября, напомнили «Невские новости».

Российские футболисты по решению FIFA и UEFA отстранены от участия во всех международных турнирах.

Ранее стало известно, что UEFA не принял решение по допуску сборной России к отборочному турниру Евро-2024. Об этом 24 августа сообщили на сайте РИА ФАН.

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