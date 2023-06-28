Спорт 28 июня 2023, 16:34 УЕФА отреагировал на призыв Украины исключить РФС из-за крымских клубов УЕФА ответил на требование Украины исключить РФС из состава организации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командам из Республики Крым участвовать в соревнованиях, которые проводит Российский футбольный союз, запрещено. Так пресс-служба УЕФА прокомментировала требование Украинской ассоциации футбола исключить РФС из состава организации, написал «Спорт-Экспресс».

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций напомнили, что запрет на выступление крымских команд действует с августа 2014 года. Там добавили, что сам регион считается «особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления».

Реклама

Украинская ассоциация футбола обратились в УЕФА и ФИФА с призывом исключить РФС из состава организаций. Причиной назвали попытки «интегрировать крымские футбольные команды во внутренний чемпионат». Это якобы является противоправными действиями против украинского футбола.

Футбольный тренер Александр Тарханов высказал мнение, что РФС вряд ли исключат из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов в российские соревнования на сезон-2023/24. Он отметил, что многие страны понимают, что Крым — это Россия.