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    28 мая 2021, 23:39

    УЕФА отменит правило выездного гола в еврокубках — СМИ

    Александра Ломейко

    Правила выездного гола в матчах еврокубков решили отменить. Процесс уже запустили в Союзе европейских ассоциаций (УЕФА). Теперь потребуется одобрение исполкома организации.

    О нововведении сообщил в Twitter журналист The Times Мартин Циглер.

    «Комитет УЕФА по соревнованиям клубов решил отменить правило о голах на выезде в европейском футболе», — указано в публикации.

    Правило действовало для матчей европейских клубных турниров 56 лет — его ввели в 1965-м. В двухматчевом противостоянии команд преимущество при равном счете получала забившая больше голов в гостях.