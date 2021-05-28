Правила выездного гола в матчах еврокубков решили отменить. Процесс уже запустили в Союзе европейских ассоциаций (УЕФА). Теперь потребуется одобрение исполкома организации.

О нововведении сообщил в Twitter журналист The Times Мартин Циглер.

«Комитет УЕФА по соревнованиям клубов решил отменить правило о голах на выезде в европейском футболе», — указано в публикации.

Правило действовало для матчей европейских клубных турниров 56 лет — его ввели в 1965-м. В двухматчевом противостоянии команд преимущество при равном счете получала забившая больше голов в гостях.