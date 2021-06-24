UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках

Исполком UEFA отменил правило выездного гола в еврокубковых матчах. Отмена данного правила вступает в силу с квалификации клубных турниров UEFA сезона-2021/22.

Это правило предусматривает, что при одинаковом количестве голов в двухматчевом противостоянии преимущество отдается той команде, которая забила больше голов на гостевом поле.

Такая норма действовала на европейских турнирах с 1965 года.

Это правило решили отменить, так за последние годы наметилась четкая тенденция к сокращению разрыва между домашними и выездными победами и средним количеством забитых мячей.

К такой ситуации привели лучшее качество полей, улучшенная инфраструктура стадиона, внедрение современных технологий в работу судей. Футболисты больше не чувствуют разницы при игре на домашнем стадионе или в гостях.

Президент UEFA Александр Чеферин заявил, что вопрос отмены правила выездного гола обсуждался последние несколько лет. Он отметил, что домашние матчи уже потеряли то преимущество, которое имели раньше.

«Исполнительный комитет UEFA принял правильное решение, приняв точку зрения, что это больше не подходит для игры на поле. Гол на выезде не может быть ценнее чем тот, который забит на домашнем поле», — заявил он.

Глава UEFA отметил, что за отмену этого правила выступали тренеры и болельщики. Фактически на домашних матчах команды отказывались от атак, чтобы не допустить гола со стороны соперников, так как он нес большую ценность.