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    13 июля 2021, 19:02

    UЕFА открыл дело против Англии из-за поведения фанатов в финале Евро-2020

    Александр Блинов

    Дисциплинарный комитет UEFA открыл дело против Футбольной ассоциации Англии (FA) из-за поведения болельщиков во время проведения финального матча чемпионата Европы. Об этом сообщили на сайте спортивной организации.

    UЕFА открыл дело против Англии из-за поведения фанатов в финале Евро-2020

    UEFA выдвинул обвинения по факту появления английских фанатов на поле, их поведения во время исполнения гимнов, бросания посторонних предметов на газон, а также применения пиротехники. Для расследования эксцессов с участием болельщиков в финале Евро-2020 назначили инспектора по этике и дисциплине.

    Сборная Англии потерпела поражение в финальной встрече с командой Италии. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы вырвали победу у англичан со счетом 3:2, завоевав кубок.

    Игра прошла в воскресенье в Лондоне. Еще перед началом матча многие болельщики пытались прорваться на стадион «Уэмбли» без билетов. В конце основного времени матча на поле выбежал фанат, за которым гонялись несколько минут. Прошли и столкновения с полицейскими, в ходе которых 19 офицеров получили ранения.