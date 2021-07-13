UЕFА открыл дело против Англии из-за поведения фанатов в финале Евро-2020

Дисциплинарный комитет UEFA открыл дело против Футбольной ассоциации Англии (FA) из-за поведения болельщиков во время проведения финального матча чемпионата Европы. Об этом сообщили на сайте спортивной организации.

UEFA выдвинул обвинения по факту появления английских фанатов на поле, их поведения во время исполнения гимнов, бросания посторонних предметов на газон, а также применения пиротехники. Для расследования эксцессов с участием болельщиков в финале Евро-2020 назначили инспектора по этике и дисциплине.

Сборная Англии потерпела поражение в финальной встрече с командой Италии. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы вырвали победу у англичан со счетом 3:2, завоевав кубок.

Игра прошла в воскресенье в Лондоне. Еще перед началом матча многие болельщики пытались прорваться на стадион «Уэмбли» без билетов. В конце основного времени матча на поле выбежал фанат, за которым гонялись несколько минут. Прошли и столкновения с полицейскими, в ходе которых 19 офицеров получили ранения.