UEFA отказал «Галатасараю» в пересмотре итогов матча с «Локомотивом»

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UЕFА) отклонили требование турецкого клуба «Галатасарай» о техническом поражении «Локомотиву». Об этом сообщила пресс-служба UEFA.

Обращение поступило после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Протест турецких футболистов оставили без удовлетворения.

Выездная игра «Локомотива» с «Галатасараем» завершилась ничьей — 1:1. Во втором тайме защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов получил желтую карточку, и на поле произошла небольшая потасовка, напомнил ТАСС.

После конфликта предупреждения от арбитра Сандро Шерера получили Дмитрий Баринов из «Локомотива» и Мбайя Дианай из «Галатасарая». Судья также показал еще одну карточку Живоглядову, хотя в протоколе на сайте UEFA у футболиста одно предупреждение.

Железнодорожники по итогам четырех туров находятся на четвертом месте в таблице группы E с двумя очками. Лидирует «Галатасарай», набравший восемь очков. За ним идут итальянский «Лацио» (5) и франзцский «Марсель» (4).