19 августа 2023, 00:53
УЕФА опубликовал имена претендентов на звание лучшего игрока и тренера
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) озвучил имена претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам сезона 2022-2023. Об этом сообщило ИА НСН.
На звание лучшего игрока выдвинули кандидатуры представителей «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда, а также игрока «Интер Майами» Лионеля Месси.
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За пост лучшего наставника поборются главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги из «Интера» и бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
Результаты объявят 31 августа.
Футбол
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