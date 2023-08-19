Спорт 19 августа 2023, 00:53 УЕФА опубликовал имена претендентов на звание лучшего игрока и тренера

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) озвучил имена претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам сезона 2022-2023. Об этом сообщило ИА НСН.

На звание лучшего игрока выдвинули кандидатуры представителей «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда, а также игрока «Интер Майами» Лионеля Месси.

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За пост лучшего наставника поборются главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги из «Интера» и бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

Результаты объявят 31 августа.