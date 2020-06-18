УЕФА определил принципы отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года

Согласно плану УЕФА, сборные разобьют на 10 групп: пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд. В финальный этап отбора путевки получат десять победителей групп. Десять сборных, оказавшихся в своих группах вторыми, сыграют в плей-офф. Две команды из Лиги наций УЕФА к ним присоединяться. Теперь же эту схему отбора должны утвердить в УЕФА.