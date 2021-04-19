UEFA объяснила новые правила квалификации в Лигу чемпионов

Представители UEFA объяснили новые правила квалификации в Лигу чемпионов, которые начнут действовать в 2024 году, сообщило издание Deutsche Welle.

Уточняется, что в турнире примут участие 36 команд. Также предусмотрена квота для топ-клубов, которые не смогут пройти квалификацию. Кроме этого, изменения коснутся формата проведения турнира. Все команды будут организовывать матчи в рамках одной таблицы вместо группового этапа, рассказало радио говорит «Москва».

По итогам первого этапа в плей-офф выйдут восемь лучших клубов. Другие команды будут добиваться права на участие в плей-офф в стыковых играх.