УЕФА объяснил причины аннулирования жеребьевки Лиги чемпионов

УЕФА дал официальный комментарий по поводу обнуления результатов жеребьевки Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в Twitter. По данным союза, причина — технические проблемы, связанные с программным обеспечением.

«Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы. Повторная церемония будет проведена в 15:00 СЕТ» — сказано в Twitter УЕФА.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась сегодня, в ней принимал участие футболист Андрей Аршавин. Во время процедуры случилась грубая ошибка. В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» попали в пару, хотя по регламенту они не должны были встречаться на этой стадии. В результате «Вильярреал» подал протест на это решение, УЕФА его одобрил.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 февраля, затем — 22 и 23 февраля.