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    13 декабря 2021, 21:40

    УЕФА объяснил причины аннулирования жеребьевки Лиги чемпионов

    УЕФА объяснил причины аннулирования жеребьевки Лиги чемпионов техническими проблемами

    Дарья Мамаева

    УЕФА дал официальный комментарий по поводу обнуления результатов жеребьевки Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в Twitter. По данным союза, причина — технические проблемы, связанные с программным обеспечением.

    УЕФА объяснил причины аннулирования жеребьевки Лиги чемпионов

    «Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы. Повторная церемония будет проведена в 15:00 СЕТ» — сказано в Twitter УЕФА.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась сегодня, в ней принимал участие футболист Андрей Аршавин. Во время процедуры случилась грубая ошибка. В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» попали в пару, хотя по регламенту они не должны были встречаться на этой стадии. В результате «Вильярреал» подал протест на это решение, УЕФА его одобрил.

    Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 февраля, затем — 22 и 23 февраля.