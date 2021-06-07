UEFA не станет переносить возможный матч сборной Украины из Петербурга

Сборной Украины в случае выхода в четвертьфинал Евро-2020 может понадобиться приехать на игру в Санкт-Петербург. Переносить встречу в другой город не будут, заявили ТАСС в пресс-службе UEFA.

«Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются», — заявили в UEFA.

Из-за политической ситуации сборные России и Украины разводят на всех футбольных турнирах.

К Евро-2020 украинцы представили форму, на которой изображена карта, включающая неподконтрольные стране территории Донбасса и Крым. Также не ней вышит лозунг националистов: «Слава Украине! Героям слава!». Эту форму одобрил UEFA.

Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня. Матчи примут 11 городов: Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Российский город примет шесть матчей группового этапа и четвертьфинальную встречу.