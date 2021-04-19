УЕФА не допустит игроков Суперлиги на чемпионаты мира и Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы. Об этом в эфире телеканала Skу Sроrt заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Игроки клубов — участников Суперлиги не будут допущены к матчам за национальные сборные на чемпионатах мира и Европы, заявил глава УЕФА.

Чеферин также объявил, что состав участников основного раунда Лиги чемпионов УЕФА с 2024 года будет расширен с 32 до 36 команд.

Российская футбольная премьер-лига ранее выразила солидарность с позицией УЕФА относительно создания Суперлиги. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что такой турнир противоречит базовым ценностям этого вида спорта.

За создание новой Суперлиги в качестве альтернативы соревнованиям, которые проводятся под эгидой УЕФА, ранее выступили 12 топовых европейских клубов. В их числе «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Барселона», «Интер» и «Милан».

Клуб «Тоттенхэм» также оказался среди присоединившихся к Суперлиге. Ранее стало известно об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.