УЕФА назвал внутренним вопрос с участием Дзюбы в сборной России

Сборная России по футболу пока будет выступать без нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Спортсмена исключили из состава команды из-за скандала с интимным видео. Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ситуацию внутренним вопросом.

«Это внутренний вопрос, поэтому мы не можем комментировать», — привело РИА «Новости» заявление УЕФА.

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать Дзюбу на матчи в ноябре. Кроме того, футболист сыграл 9 ноября против «Краснодара», но на поле вышел без капитанской повязки. Причиной таких решений стало видео, которые слили в соцсети неизвестные. На откровенные кадры попал сам Дзюба, занимающийся самоудовлетворением.

После публикации ролика на футболиста обрушились с критикой. Он же заявил, что не является идеальным, как и любой другой человек. При этом он поблагодарил всех, кто его поддержал. На стороне спортсмена выступили многие знаменитости и пользователи. Они подчеркнули, что в частную жизнь Дзюбы беспардонно вторглись.