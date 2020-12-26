UEFА назвал лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

«Спартак» занял 34-е место. Также в рейтинг вошли ЦСКА (45 место), «Зенит» (58 место) и «Локомотив» (91 место).

В нынешнем сезона красно-белые не участвовали в еврокубках, а «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил мнение, что российский футбол устарел. По его словам, Европа в этой сфере значительно вырвалась вперед и Россия не успевает развиваться с такой же скоростью.

«С точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне», — пояснил Дюков. Об этом сообщило агентство Ura.ru.