UEFА назвал лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Спартак» признан лучшей российской командой в Лиге чемпионов по версии UEFA. В общемировом рейтинге первое место занял «Реал». Второе — «Бавария». Топ-3 замкнула «Барселона».
«Спартак» занял 34-е место. Также в рейтинг вошли ЦСКА (45 место), «Зенит» (58 место) и «Локомотив» (91 место).
В нынешнем сезона красно-белые не участвовали в еврокубках, а «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил мнение, что российский футбол устарел. По его словам, Европа в этой сфере значительно вырвалась вперед и Россия не успевает развиваться с такой же скоростью.
«С точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне», — пояснил Дюков. Об этом сообщило агентство Ura.ru.