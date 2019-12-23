УЕФА назвал лучшие клубы в истории Лиги чемпионов

Эксперты, которые составляли топ-100, учитывали игры клубов с 1955 по 2019 годы. За победу футболисты получали два очка, за ничью — одно.

Московский «Спартак» опередил другие ФК России и попал на 34-е место с 111 очками. За ним на 45-м месте оказался столичный ЦСКА. Команда заработала 92 очка. Петербургский «Зенит» занял 57-ю строчку рейтинга. Клубу присудили 70 очков. Последним из отечественных команд в топ-100 стал «Локомотив» из Москвы. Ему досталось 16 очков и 97 место.

На первое место перечня специалисты поместили «Реал» из испанского Мадрида. Футболистам этого клуба удалось получить 600 очков. На вторую строчку поместили немецкую «Баварию», которая получила 474 очка. Тройку лидеров замкнул испанский клуб «Барселона». У него на счету 446 очков.

Английский «Манчестер Юнайтед» попал на четвертое место, итальянский «Ювентус» — на пятое.