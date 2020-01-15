Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал команду 2019 года. Из 11 игроков семеро вошли в ее состав впервые.

Состав команды 2019 года опубликовал в своем Twitter UEFA.

В организации уточнили, что за полтора месяца получили более двух миллионов голосов. В состав Команды 2019 года вошли сразу семь дебютантов, которые прежде туда не попадали. Четверо из них — игроки «Ливерпуля». Речь идет о голкипере Алиссоне Бекере, защитниках Тренте Александер-Арнольде и Энди Робертсоне, а также полузащитнике Садио Мане.

Кроме игроков «Ливерпуля» в Команде года дебютировали футболисты других команд. В их числе , защитник «Ювентуса» Маттейс де Лихт. Еще один дебютант в Команде года — атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Последним новичком в списке стал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Еще четыре футболиста вошли в состав Команды года уже не впервые. Во второй раз туда попали центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и полузащитник «Манчестера» Кевин де Брейне. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказался в этом списке уже 11-й раз, а форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал туда аж в 14-й раз.