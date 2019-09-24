УЕФА назовет стадионы для финалов Лиги чемпионов 2021–2023 годов
По данным ТАСС, для первого финала Лиги чемпионов УЕФА вполне может выбрать Санкт-Петербург.
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«Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, все было отлично организовано», — охарактеризовал «Газпром-Арену» исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен и заявил, что у Санкт-Петербурга отличные шансы.
Основным конкурентом российской северной столицы является немецкий Мюнхен. Он уже четырежды принимал финалы главного турнира еврокубка. Если же выбор падет на Санкт-Петербург, то матч состоится на «Газпром-Арене», которая была открыта два года назад.
Лига чемпионов в следующем году отметит свое 60-летие. В УЕФА решили, что матчи будут проходить в 12 европейских городах. На территории России футболисты встретятся в трех матчах группового этапа и в одном четвертьфинале.
Ранее финал еврокубкового турнира на территории России проходил лишь на московском стадионе «Лужники». Там в 1999 году в решающем матче Кубка УЕФА (так раньше называлась Лига Европы) «Марсель» проиграл со счетом 3:0 итальянской «Парме». В 2008 году в «Лужниках» состоялся матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».