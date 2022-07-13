УЕФА направил несколько миллиардов евро членам Лиги чемпионов в сезоне-2022/23

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил игрокам Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 более двух миллиардов евро. В новом сезоне клубы поборются за 3,5 миллиардов евро. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Больше всего получат участники Лиги чемпионов. Их приз составит 2,032 миллиарда евро. Участники турнира Лиге Европы смогут выиграть 465 миллионов евро, а Лиги конференций — 235 миллионов евро.

При этом участникам матча за Суперкубок УЕФА полагается 4,5 миллиона евро победителю и 3,5 миллиона финалисту.