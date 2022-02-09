UЕFА начал расследовать поведение украинских фанатов на матче с Россией

Некорректное поведение украинских футбольных фанатов на встрече с Россией послужило поводом для начала дисциплинарного расследования. Такое заявление сделали в пресс-службе Союза европейских футбольных организаций (UЕFА).

Команды России и Украины встретились в Нидерландах в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу 4 февраля. В ходе матча российские спортсмены одержали победу. Со счетом 3:2 сборная РФ вышла в финал.

На протяжении всего матча украинские футбольные фанаты с трибун скандировали оскорбительные кричалки, адресованные российским спортсменам. Они содержали оскорбительные высказывания политического характера. Также их смысл разжигал ненависть по национальному признаку. Кроме того, высказывания украинских фанатов содержали призывы к убийству россиян, сообщили «Известия».

В связи с этим UЕFА принял решение открыть дисциплинарное расследование. Оценку поведению украинских футбольных фанатов дадут контрольный, этический и дисциплинарный комитеты организации.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обратился в UЕFА после оскорбительных выкриков украинских фанатов на матче чемпионата Европы по мини-футболу.