Спорт 26 апреля 2023, 11:15 УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках в сезоне 2023-2024

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Футбольный клуб «Ювентус» могут отстранить от участия в еврокубках в сезоне 2023-2024. Все дело в финансовых махинациях команды, написало издание La Gazetta dello Sport.

По данным источника, только в чемпионате Италии команда была лишена 15 очков, сообщило ИА НСН.

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В данный момент УЕФА проводит расследование, изучая документы, предоставленные в суде. Несмотря на вердикт судьи, организация может принять решение об отстранении команды в одностороннем порядке.