УЕФА может отменить все турниры под своей эгидой из-за коронавируса

По словам вице-президента УЕФА Мишеля Ува, футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства, как эпидемия коронавируса.

Он заверил, что организация старается не останавливать соревнования, но если ситуация ухудшится, то у функционеров попросту не останется выбора.

«Мы ждем развития ситуации», — сказал Ува.

По данным издания, Евро-2020 примет 12 стран, в том числе Италия, где зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом. Отменен ежегодный Венецианский карнавал. В регионах Венето и Ломбардия закрыты все библиотеки, музеи и галереи. Болельщики не смогут увидеть вживую матчи Лиги Европы. Игры пройдут без болельщиков.

Кроме того, создателям очередной части серии «Миссия невыполнима» пришлось приостановить съемки. Они должны были проходить в Венеции. Премьера боевика намечена на июль следующего года.