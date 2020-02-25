    25 февраля 2020, 20:07

    УЕФА может отменить все турниры под своей эгидой из-за коронавируса

    Артур Блянихов

    Чемпионат Европы по футболу в этом году оказался под угрозой срыва. УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) может отменить все турниры под своей эгидой из-за китайского коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По словам вице-президента УЕФА Мишеля Ува, футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства, как эпидемия коронавируса.

    Он заверил, что организация старается не останавливать соревнования, но если ситуация ухудшится, то у функционеров попросту не останется выбора.

    «Мы ждем развития ситуации», — сказал Ува.

    По данным издания, Евро-2020 примет 12 стран, в том числе Италия, где зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом. Отменен ежегодный Венецианский карнавал. В регионах Венето и Ломбардия закрыты все библиотеки, музеи и галереи. Болельщики не смогут увидеть вживую матчи Лиги Европы. Игры пройдут без болельщиков.

    Кроме того, создателям очередной части серии «Миссия невыполнима» пришлось приостановить съемки. Они должны были проходить в Венеции. Премьера боевика намечена на июль следующего года.