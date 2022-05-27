UEFA разведет при жеребьевке турниров команды с Украины и из Белоруссии

Исполнительный комитет UEFA решил разводить команды с Украины и из Белоруссии при жеребьевке турниров под эгидой организации. Решение вступит в силу в следующем сезоне.

Точный срок окончания нового правила в UEFA не назвали. В пресс-службе отметили, что оно будет действовать после дальнейшего уведомления, написал ТАСС.

В начале марта исполнительный комитет UEFA заявил, что не будет проводить матчи под своей эгидой в Белоруссии, а на встречах, на которых белорусские команды будут выступать в качестве хозяев поля, не должно быть болельщиков.

Российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой UEFA и FIFA 28 февраля. В начале мая UEFA отстранил клубы из России от участия в еврокубках в следующем сезоне.