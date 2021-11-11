Удмуртия присоединится к Всероссийскому флешмобу по дворовому хоккею

Всероссийский флешмоб по дворовому хоккею в поддержку олимпийской сборной пройдет в нескольких городах Удмуртии. Об этом сообщил Izhlife.

Любительские матчи пройдут в Ижевске, Глазове, Воткинске и Игре 5 декабря. В состав оргкомитета вошли представители Олимпийского совета Удмуртии, Совета отцов Удмуртии и Хоккей-на-валеночной лиги (ХНВЛ). Трансляцию матчей можно будет посмотреть на YouTube.