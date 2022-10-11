«Удивительный человек»: бывший тренер «Спартака» Каррера высказался о Промесе | 360°

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11 октября 2022, 14:50

«Удивительный человек»: бывший тренер «Спартака» Каррера высказался о Промесе

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру голландского футболиста Квинси Промеса, назвав его удивительным человеком. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.

По его словам, у Промеса есть все те качества, которые необходимы настоящему лидеру.

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«Квинси — удивительный человек и футболист. Для меня в нем есть все, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость», — процитировал kp.ru слова Карреры.

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Наставник выразил надежду, что Промес выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и станет лучшим легионером в истории «Спартака».

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