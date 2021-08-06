СМИ сообщили об отказе Фернандеса выступать за сборную России. Агент спортсмена удивился слухам

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отказался выступать в составе российской сборной. Как сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на источник, об этом спортсмен заявил в телефонном разговоре с главным тренером команды Валерием Карпиным.

Собеседник журналистов уточнил, что тренер российской сборной позвонил Фернандесу, чтобы узнать о его планах по участию в ближайших матчах.

«Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», — заявил источник.

Издание Sportbox связалось с агентом футболиста Жорже Машаду. Он удивился таким слухам и признался, что не в курсе беседы своего клиента с Карпиным.

«Ничего не знаю и не слышал об этом», — пояснил он.

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Он получил российское гражданство в 2016 году, а на следующий год дебютировал в национальной сборной, где провел 32 матча и забил пять мячей.

Сборная России по футболу соберется 1 сентября и примет команду Хорватии в квалификационном матче чемпионат мира 2022 года. Следующая игра в рамках отборочного турнира пройдет 4 сентября. Россияне выйдут на поле против сборной Кипра.