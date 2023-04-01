Спорт 01 апреля 2023, 16:49 Удаление вратаря не помешало «Сочи» одержать победу над «Динамо» в матче РПЛ Команда «Сочи» в сокращенном составе одержала победу над московским «Динамо» в матче РПЛ РИА «Новости»

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Выездной матч для команды «Сочи» с московским «Динамо» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги закончился победой со счетом 2:0. Гости дважды поразили ворота хозяев поля, играя в сокращенном составе.

Начало разгромной победе над московской командой положил защитник «Сочи» Ванья Дркушич на 67-й минуте игры. Закрепил победу своей команды еще один защитник Тимофей Маргасов, поразивший ворота «Динамо» на 74-й минуте матча.

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Шанс на то, чтобы не заканчивать игру с сухим счетом, у московской команды был, но она его упустила. На 24-й минуте встречи судья удалил с поля вратаря «Сочи» Сослана Джанаева за фол в своей штрафной зоне. Но полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовать пенальти не смог.

В турнирной таблице «Сочи» занимает восьмую строчку с результатом 31 балл. «Динамо» приближается с четвертого места к тройке лидеров с 35 баллами в активе. В следующем туре чемпионата москвичи сыграют со своими земляками из «Спартака» 8 апреля. Команда «Сочи» выйдет на поле против самарских «Крыльев Советов» днем позже.