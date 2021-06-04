Ученые: силовые тренировки спасут кости от разрушения

Регулярные силовые и высокоинтенсивные тренировки способны уменьшить или даже предотвратить возрастное разрушение костей у мужчин. К такому выводу пришли сотрудники университета Йювяскюля в Финляндии. Результаты исследования опубликованы в JBMR Plus.

Специалисты наблюдали за участниками исследования в возрасте от 40 до 85 лет. Они изучали состояние костей на старте исследования и спустя 10 лет. В начале наблюдения все мужчины активно тренировались и соревновались. Однако затем испытуемых поделили на две группы: первая далее регулярно занималась, а вторая снизила физические нагрузки.

Результаты показали, что регулярные силовые и высокоинтенсивные физические нагрузки сохранили и даже улучшили состояние костей спортсменов. А у тех, кто снизил нагрузку, свойства костей ухудшились.

«Хотя не все стареющие люди могут активно тренироваться, силовые и высокоинтенсивные нагрузки настоятельно рекомендуются в любом возрасте, независимо от функционального статуса», — отметил один из авторов исследования Туули Суоминен.

Силовые тренировки оказались полезны для сохранения костей у пожилых людей, написал «Ридус». Сила и мощность мышц также важны для предотвращения падений и связанных с ними переломов.