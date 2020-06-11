Ученые объяснили, почему Месси лучше Роналду
Ученые из Нидерландов провели исследование, чтобы поставить точку в спорах о том, кто лучше: форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси или игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Они выяснили, что Месси в два раза лучше. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Исследователи вывели специальную формулу, в которой смогли оценить голы, передачи, удары, дриблинг и другие действия в атаке и обороне. Они оценивали период с 2013 по 2016 годы.
Результат Лионеля составил 1,21 против 0,61 у Криштиану.