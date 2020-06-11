Ученые объяснили, почему Месси лучше Роналду

Исследователи вывели специальную формулу, в которой смогли оценить голы, передачи, удары, дриблинг и другие действия в атаке и обороне. Они оценивали период с 2013 по 2016 годы.

Результат Лионеля составил 1,21 против 0,61 у Криштиану.