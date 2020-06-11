    11 июня 2020, 11:34

    Ученые объяснили, почему Месси лучше Роналду

    Анастасия Кременчугская

    Ученые из Нидерландов провели исследование, чтобы поставить точку в спорах о том, кто лучше: форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси или игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Они выяснили, что Месси в два раза лучше. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    Исследователи вывели специальную формулу, в которой смогли оценить голы, передачи, удары, дриблинг и другие действия в атаке и обороне. Они оценивали период с 2013 по 2016 годы.

    Результат Лионеля составил 1,21 против 0,61 у Криштиану.