Ученые не нашли свидетельств видеоигрового расстройства

Британские исследователи не нашли подтверждений тому, что увлечение видеоиграми является клиническим расстройством. Также не обнаружились доказательства того, что это хобби приводит к социальным или эмоциональным проблемам у подростков.

Ученые работали с выборкой из 1004 детей возрастом 14-15 лет, а также с их родителями или опекунами. Результаты были опубликованы в журнале Clinical Psychological Science, посвященном проблемам клинической психологии.

Авторы исследования — Эндрю Прзыбыльский из Института интернета Оксфордского университета и Нетта Вайнштейн из школы психологии Кардиффа — проводили опросы, чтобы выяснить взаимосвязь между играми и поведением подростков.

Результаты показали, что те, кто много играл в видеоигры, скорее, использовал их, чтобы уйти от проблем. При этом сами игры не являлись причиной неурядиц.

«Мы не нашли доказательств того, что нездоровые отношения с играми объясняют серьезные эмоциональные или поведенческие проблемы, в том числе в отношениях со сверстниками», — заявил Прзыбыльский.

По мнению ученого, «различия в игровом опыте, скорее всего, будут связаны с тем, удовлетворяются ли основные психологические потребности подростков».

Также исследование показало, что жестокие видеоигры, в которые играют подростки, не приводят к выплескиванию агрессии в реальной жизни.

Большинство опрошенных подростков играют в онлайн-игры хотя бы раз в день. В среднем они тратят на игры по три часа ежедневно. Менее половины игроков сообщили ученым о зависимости от этого занятия.

Всемирная организация здравоохранения внесла игровое расстройство в список заболеваний в мае 2019 года.