Ученица Плющенко Софья Муравьева опустилась третье место на чемпионате России

Студентка академии Евгения Плющенко, фигуристка Софья Муравьева опустилась на третье место после исполнения короткой программы на чемпионате России. Второе место она уступила Анне Щербаковой.

ТАСС со ссылкой на официальный протокол соревнований уточнил, что по итогам выступлений, у Муравьева набрала 81,87 балла, а Щербакова 81,46. Но спустя некоторое время с ученицы Плющенко сняли один балл, что привело ее на третье место.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган пояснил, что фигуристка нарушила правила, задержав начало выступления.

«Время принятия стартовой позы спортсменом — до 30 секунд с момента вызова на старт. При нарушении этого правила рефери применяет снижение в один балл. У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных» — заявил он.

Первое место после исполнения короткой программы занимает Камилла Валиева. Судьи оценили ее выступление на 90,38 балла. Это результат выше мирового рекорда.

Произвольную программу фигуристки представят в ближайшую субботу, 25 декабря. Золотая и серебряная медалистки чемпионата России получат право выступать на Олимпийских играх. Обладательницу третьей путевки выберет тренерский совет. Но участие Софьи Муравьевой на международных соревнованиях в Пекине невозможно в силу возраста. Фигуристке еще не исполнилось 15 лет до начала сезона.